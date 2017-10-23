В Госдуме появится спецпредставитель по гендерному равенству

По словам источников, создание этой должности обсудят на заседании совета Госдумы 24 октября.

Кроме того, по данным издания, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Пушкиной и Ирине Родниной доработать законопроект "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин". Этот документ Госдума одобрила в 2003 году, но затем его рассмотрение отложили.

Справка

Оксана Пушкина — телеведущая, ведущая программы "Женский взгляд". В 2015–2016 годах занимала пост детского омбудсмена в Московской области. В октябре 2016 года стала депутатом Госдумы.