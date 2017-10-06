В Госдуме предложили доработать закон об оскорблении чувств верующих

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагает считать оскорблением религиозных чувств верующих только действия, совершенные во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний, сообщает РИА Новости.
Законопроект опубликовали в электронной базе Госдумы в четверг.
"Предлагается в части 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации установить, что действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих, могут быть совершены только во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний. Только в этом случае такие действия можно рассматривать как воспрепятствование свободе совести и вероисповедания, то есть как нарушение конституционных прав и свобод граждан", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Смолина, по Конституции РФ каждый имеет право свободно транслировать в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других.
"Исходя из этого, в диспозиции части 1 статьи 148 УК РФ предлагается четко определить, как и каким образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем оскорбления религиозных чувств верующих", — говорит автор инициативы.
Справка
Впервые формулировка "оскорбление религиозных чувств" появилась в 2002 году. Тогда вступил в действие Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
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