В Госдуме предложили запретить скидки на алкоголь

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете стимулирования продаж алкогольной продукции, в частности, через предоставление скидок. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
"Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара", — говорится в тексте законопроекта. По мнению депутатов, доступная цена спиртного приводит к алкоголизации России.
Депутаты указывают на регулярно устраиваемые торговыми сетями акции, скидки по которым часто достигают 40-50%. По мнению парламентариев, это подталкивает людей к "формированию запасов алкоголя".
Авторы законопроекта уверяют, что не хотят сделать людям жизнь сложнее и неудобнее, однако пытаются защитить их от воздействия рекламных и маркетинговых кампаний.
6 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скидки на алкоголь должны быть запрещены.
По данным ведомства, россияне стали пить на треть меньше по сравнению с 2009 годом — сейчас уровень потребления алкоголя составляет более 10 литров на человека в год против 15 литров шесть лет назад. Однако нынешний уровень потребления спиртного все же превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения — 8 литров в год, пишет Lenta.ru.
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