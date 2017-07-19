В Госдуме принят закон о слиянии Резервного фонда и ФНБ

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, объединенный фонд будет создан на основе ФНБ с сохранением действующих целевых статей использования резервов: финансирование дефицита бюджета, обеспечение сбалансированности страховой пенсионной системы и софинансирование добровольных пенсионных накоплений. Все средства Резервного фонда будут перечислены в ФНБ не позднее 1 февраля 2018 года.
В конце июня глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что у министерства есть решение по объединению Резервного фонда и ФНБ. Силуанов также заявил, что Россия намерена полностью отказаться от трат резервного фонда с 2019 года, при этом в 2018 году траты сократятся вдвое по сравнению с 2017-м, пишет polit.ru.
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