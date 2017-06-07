В Госдуме рассказали, что за жестокое обращение с животными будут сажать на 6 лет

По словам Олега Шеина, автора законопроекта, тем, кто мучает животных коллективно или в присутствии детей, а также выкладывают шокирующие кадры в интернет, после принятия поправок будет грозить до шести лет.

8 июня эти поправки обсудит Совет по правам человека при президенте, а затем они поступят в Думу на голосование.

Действующая редакция статья 245 УК РФ относит это преступление к категории небольшой тяжести. Уголовная ответственность по ней наступает за "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних". Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправительных работ или ограничения свободы либо до полугода ареста (Шеин прелагает увеличить наказание по этой части до четырех лет). Вторая часть касается тех же действий, совершенных в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

По данным Верховного суда, за последние 10 лет за жестокое обращение с животными осудили в общей сложности около 1,2 тыс. человек.