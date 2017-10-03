В Госдуме рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул

В список важных инициатив КПРФ вошел законопроект о сокращении новогодних каникул.

Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Зато выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции). В итоге в году будет на два выходных меньше.

Во фракции объяснили свое предложение тем, что коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

Внимание к этому законопроекту и предложение объявить нерабочим днем 7 ноября связаны с тем, что "на носу столетие революции", позднее его будет уже неинтересно обсуждать, пояснил источник в партии. Сейчас для КПРФ самое важное — отметить эту дату, даже прошедшие в сентябре выборы использовались как повод напомнить о юбилее, объяснял ранее собеседник в КПРФ, пишет bfm.ru.