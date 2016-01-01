В Госдуме решили запретить продажу новогодних фейерверков

Документ разработал зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает LIFE.

Согласно проекту закона запретить продажу фейерверков необходимо с 31 декабря по 1 января. По мнению автора инициативы, такая мера должна сократить число несчастных случаев из-за использования пиротехники в нетрезвом виде. За нарушение запрета на торговлю магазинам может грозить штраф до 5 тысяч рублей.

По словам Чернышова, накануне Нового нетрезвые граждане, приобретая петарды, не думают о безопасности и стараются стремятся приобрести пиротехнику наибольшей мощности. Кроме того, 1 января многие россияне хотят побыть после празднования в тишине, поэтому продажу фейерверков в этот день следует исключить максимально.

Документом предусмотрен административный штраф за нарушение запрета на продажу пиротехники в Новый год: для продавцов — от 300 до 1 тысяч рублей, для должностных лиц — от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Изменения предлагается внести в КоАП, пишет bfm.ru.