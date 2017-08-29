В Госдуме сообщили о сокращении за пределами РФ числа русскоговорящих до 50 млн человек

"Это необратимо, потому что русский язык сохранялся только там, где он являлся частью системы образования… Если он обязательный или он является государственным, как в Белоруссии, то проблем нет. В Киргизии сейчас обязательный", — отметил Никонов (цитата по РИА Новости).

Глава комитета предположил, что говорящих по-русски внутри самой страны меньше, чем за ее пределами. "Во всяком случае, это цифры сопоставимые", — отметил Никонов (цитата по ТАСС).

Тем не менее, считает Никонов, спрос на русских язык до сих пор сохраняется во многих странах: в Таджикистане, Молдавии, Узбекистане и Армении.