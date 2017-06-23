В Госдуме сообщили о возможной отправке войск в Сирию из Киргизии и Казахстана

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил заявление представителя президента Турции Ибрагима Калына, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию, сообщают РИА Новости.
"Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято", — сказал Шаманов.
Парламентарий уточнил, что "называть место сейчас преждевременно", но подтвердил, что переговоры с Турцией также ведутся в Астане.
3 и 4 мая в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии, это Иран, Турция и России подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В список попали провинция Идлиб, части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, участи провинции Хомс на севере, Восточная Гута, провинции Дераа и Кунейтра. По информации источника агентства, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.
Также глава спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев на переговорах в Астане заявил, что Россия может отправить своих наблюдателей на периметры зон деэскалации, пишет znak.com.
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