В Госдуме сообщили о возможной отправке войск в Сирию из Киргизии и Казахстана

"Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято", — сказал Шаманов.

Парламентарий уточнил, что "называть место сейчас преждевременно", но подтвердил, что переговоры с Турцией также ведутся в Астане.

3 и 4 мая в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии, это Иран, Турция и России подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В список попали провинция Идлиб, части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, участи провинции Хомс на севере, Восточная Гута, провинции Дераа и Кунейтра. По информации источника агентства, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

Также глава спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев на переговорах в Астане заявил, что Россия может отправить своих наблюдателей на периметры зон деэскалации, пишет znak.com.