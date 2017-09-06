В Госдуме высказались о запрете лампочек мощностью более 50 ватт

Предложение ведомства раскритиковал первый зампредседателя комитета по энергетике Валерий Селезнев.

Он подчеркнул, что законодательное принуждение и запреты "ни к чему хорошему для граждан не приводят", пишет RT. По его словам, следует сначала выяснить, насколько такие лампы популярны у населения.

"Это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно все делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан", — подчеркнул Селезнев, пишет ura.ru.

Ранее стало известно о том, что Минэнерго намерено запретить лампы накаливания в 50 ватт и более. Такую инициативу озвучил замглавы ведомства Антон Инюцын на Восточном экономическом форуме. При этом Минэнерго намерено добиться условий для снижения стоимости энергоэффективных светодиодных ламп с 3,5 до 2 долларов.

Как признался Антон Инюцын, в России на долю освещения приходится около 13 процентов годового энергопотребления, что, по его мнению, очень много.

Запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост президента России.