В Госдуму поступил альтернативный законопроект о курортном сборе

Месяцем ранее аналогичный проект закона внесло правительство.

Инициатива КПРФ предполагает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму сроком на пять лет.

Сбор депутат предлагает брать не с отдыхающих, а с фирм и индивидуальных предпринимателей.

В правительственном законопроекте предусмотрен сбор с отдыхающих. Его сумма не должна превышать 100 рублей с человека в ден, пишет polit.ru.