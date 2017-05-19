В Госдуму внесены поправки в закон о сносе хрущевок

В Госдуму внесен базовый пакет поправок к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве, пишут "Ведомости".
Документ разработали все четыре думские фракции. Издание ознакомилось с текстом законопроекта.
В частности, депутаты добавили возможность для любого участника программы расселения оспорить решение о сносе пятиэтажки в суде. Также можно оспорить размер и качество компенсации.
Кроме этого снести дом, пока вопрос о его расселении рассматривается в суде, будет нельзя.
Также владельцы квартир смогут выбрать между равнозначным или равноценным жильем взамен сносимого или денежной компенсацией.
Новое жилье, согласно поправкам, должно быть выдано в том районе, где собственник проживает сейчас. Это не касается Зеленограда и новой Москвы — там переселение будет вестись в пределах округа, пишет polit.ru.
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