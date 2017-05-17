В Госдуму внесли законопроект о снижении платы ЖКХ для квартир без счетчиков

По словам главы фракции Сергея Миронова, речь идет о тех, кого обязали ставить счетчики за свой счет. Малообеспеченные граждане не могут этого сделать, в результате им приходится переплачивать.

Также эсеры внесли еще один законопроект, предлагающий новый принцип расчета нормативов. Ресурсоснабжающим организациям при определении примерного объема потребления ресурсов предлагают учитывать показания в аналогичном доме, пишет Lenta.ru.

Очередное повышение стоимости коммунальных услуг в России запланировано на июль 2017 года. В среднем по стране коммуналка подорожает примерно на пять процентов. Соответствующее распоряжение в ноябре прошлого года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.