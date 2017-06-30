В Госдуму внесли законопроект о запрете курения у подъездов

Представители Совета федерации внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете на курение в лифтах, помещениях общего пользования и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что "проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин".
Сенаторы полагают, что курильщики "просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам". А между тем "дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома".
"постоянное присутствие “дымящих” офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан",— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее, 6 мая, стало известно, что губернатор Алтайского края подписал региональный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Закон вступил в силу 13 мая. Теперь в регионе нельзя, помимо прочего, курить:
- на территориях парков, скверов набережных (за исключением специально отведенных мест), на остановках общественного транспорта;
- в подземных и надземных пешеходных переходах;
- в местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе, обозначенных организаторами как место проведения таких мероприятий, во время проведения таких мероприятий;
- на летних верандах (площадках, шатрах, балконах и иных искусственно возведенных конструкциях, имеющих любой вид ограждения, включая декоративное, и предназначенных для оказания услуг общественного питания) кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания (за исключением специально отведенных мест);
- у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, а также на расстоянии менее 10 метров от него.
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