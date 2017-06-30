В Госдуму внесли законопроект о запрете курения у подъездов

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что "проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин".

Сенаторы полагают, что курильщики "просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам". А между тем "дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома".

"постоянное присутствие “дымящих” офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан",— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, 6 мая, стало известно, что губернатор Алтайского края подписал региональный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Закон вступил в силу 13 мая. Теперь в регионе нельзя, помимо прочего, курить: