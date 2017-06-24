В Хабаровске педофил надругался над приемными дочками 729 раз

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении хабаровчанина, который более 700 раз надругался над пятью приемными дочерьми. Об этом заявил старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров на круглом столе о проблемах приемных семей в Совете Федерации, сообщают РИА Новости.
Преступления, по данным СКР, совершились с сентября 2012 года по февраль 2017 года. Другие подробности не оглашаются намеренно, так как речь идет о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.
Следователь рассказал, что на данный момент дети изъяты из приемной семьи и помещены в детский дом. С девочками работает психолог. Сам предполагаемый насильник арестован.
Замминистра образования, начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева отметила что семья подозреваемого было 9 детей, в том числе и родные.
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