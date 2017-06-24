В Хабаровске педофил надругался над приемными дочками 729 раз

Преступления, по данным СКР, совершились с сентября 2012 года по февраль 2017 года. Другие подробности не оглашаются намеренно, так как речь идет о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Следователь рассказал, что на данный момент дети изъяты из приемной семьи и помещены в детский дом. С девочками работает психолог. Сам предполагаемый насильник арестован.

Замминистра образования, начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева отметила что семья подозреваемого было 9 детей, в том числе и родные.