В индийском аэропорту задержали россиянина за провоз патронов в птичьем гнезде

Во время досмотра в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели в его сумке нашли патроны, спрятанные в птичьем гнезде, которое аспирант взял в качестве сувенира. Полицейские запретили ему выезд из страны и забрали документы.

Сам биолог полагает, что боеприпасы могла спрятать птица при постройке гнезда.

В настоящий момент россиянин находится в отеле и не имеет права его покидать. Ему грозит до года тюрьмы за перевозку патронов. Ведется расследование инцидента, которое может продлиться несколько месяцев. Вместе с тем у Голышева обострилось хроническое заболевание.

Родственники ученого обратились в МИД России. Дипломаты связались с индийскими коллегами. Те сообщили, что дело россиянина пока что рассматривается властями страны, пишет Lenta.ru.

Аспирант Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии получил стипендию президента России для стажировок за рубежом и улетел этой весной в Индию на два месяца. Вернуться 27-летний мужчина должен был еще в мае.