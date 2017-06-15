В индийском аэропорту задержали россиянина за провоз патронов в птичьем гнезде

Ученый-биолог из Санкт-Петербурга Антон Голышев был задержан в индийском аэропорту после того, как в его вещах обнаружили два боевых патрона, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Во время досмотра в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели в его сумке нашли патроны, спрятанные в птичьем гнезде, которое аспирант взял в качестве сувенира. Полицейские запретили ему выезд из страны и забрали документы.
Сам биолог полагает, что боеприпасы могла спрятать птица при постройке гнезда.
В настоящий момент россиянин находится в отеле и не имеет права его покидать. Ему грозит до года тюрьмы за перевозку патронов. Ведется расследование инцидента, которое может продлиться несколько месяцев. Вместе с тем у Голышева обострилось хроническое заболевание.
Родственники ученого обратились в МИД России. Дипломаты связались с индийскими коллегами. Те сообщили, что дело россиянина пока что рассматривается властями страны, пишет Lenta.ru.
Аспирант Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии получил стипендию президента России для стажировок за рубежом и улетел этой весной в Индию на два месяца. Вернуться 27-летний мужчина должен был еще в мае.
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