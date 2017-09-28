В Ингушетии обнаружили могилу террориста Доку Умарова

"ФСБ России в результате проведения <…> оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года", — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

Главарь северокавказского бандподполья Доку Умаров умер от отравления высокотоксичным веществом в 2013 году. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По данным собеседника агентства, обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву "с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности". Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову.

Умаров был лидером международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и возглавлял бандитское подполье на Северном Кавказе. Он причастен к ряду крупных терактов, в том числе к подрыву "Невского экспресса", взрывам в московском метро и в аэропорту "Домодедово". Силовики уничтожили Умарова в сентябре 2013 года, официально его гибель ФСБ подтвердила в апреле 2014 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.