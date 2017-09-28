В Ингушетии обнаружили могилу террориста Доку Умарова

В Ингушетии нашли захоронение террориста №1 на Северном Кавказе Доку Умарова, уничтоженного в 2013 году, пишет РИА "Новости".
"ФСБ России в результате проведения <…> оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года", — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.
Главарь северокавказского бандподполья Доку Умаров умер от отравления высокотоксичным веществом в 2013 году. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По данным собеседника агентства, обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву "с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности". Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову.
Умаров был лидером международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и возглавлял бандитское подполье на Северном Кавказе. Он причастен к ряду крупных терактов, в том числе к подрыву "Невского экспресса", взрывам в московском метро и в аэропорту "Домодедово". Силовики уничтожили Умарова в сентябре 2013 года, официально его гибель ФСБ подтвердила в апреле 2014 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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