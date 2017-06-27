В интернете появился фильм с видами Барнаула конца 1970-х

В сети появился фильм о Барнауле в конце 70-х. Видео опубликовал на личной странице в Facebook председатель Алтайского краевого отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов.
Документальный фильм "Наш Барнаул" идёт всего 10 минут. Его сняли в 1979 году к 250-летию города. Оператором-режиссёром картины стал Виктор Мамонтов, отец известного журналиста Аркадия Мамонтова.
В фильме показана архитектура Барнаула 40 лет назад. Многие здания за это время сильно изменились.
"Спасибо за напоминание! Всматриваюсь в улицы, дома, лица... Вдруг кого-нибудь узнаю или себя, молодую, увижу". "Очень трогательный фильм! А какие красивые деревянные дома. Страшно представить, что те школьники уже пенсионеры", - комментируют пользователи социальной сети видео о Барнауле.
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