В интернете появился фильм с видами Барнаула конца 1970-х

Документальный фильм "Наш Барнаул" идёт всего 10 минут. Его сняли в 1979 году к 250-летию города. Оператором-режиссёром картины стал Виктор Мамонтов, отец известного журналиста Аркадия Мамонтова.

В фильме показана архитектура Барнаула 40 лет назад. Многие здания за это время сильно изменились.

"Спасибо за напоминание! Всматриваюсь в улицы, дома, лица... Вдруг кого-нибудь узнаю или себя, молодую, увижу". "Очень трогательный фильм! А какие красивые деревянные дома. Страшно представить, что те школьники уже пенсионеры", - комментируют пользователи социальной сети видео о Барнауле.