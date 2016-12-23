В России запретят продажу спиртосодержащих жидкостей

По словам Меняйло, контроль за соблюдением принятого решения будет возложен на правоохранительные и надзорные меры.

По последней информации, Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Текст соответствующего постановления опубликован на сайте ведомства.

"В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведева главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 №?195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Это постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня его официального опубликования, пишет "Росбалт".

По последним данным, 76 человек скончались в Иркутске после отравления спиротсодержащим концентратом "Боярышника". В регионе введен режим ЧС, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.