В Иркутске судью поймали во время секса с подростком

Представитель пресс-службы управления Росгвардии по Иркутской области Светлана Карань рассказала, что инцидент произошел 3 июля. Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте, неподалеку от городского пляжа увидели припаркованный автомобиль с открытыми окнами. Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. "Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", — сообщила Карань.

Подросток рассказал, что познакомился с мужчиной в социальных сетях и в половую связь вступил добровольно.

Известно, что ранее задержанный судья работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом.

Между тем в Октябрьском райсуде заявили, что задержанный судья уволился с работы, пишет znak.com.