В Иркутске судью поймали во время секса с подростком

В Иркутске судья по гражданским делам Октябрьского районного суда стал фигурантом уголовного дела о педофилии. Мужчину задержали в момент секса с несовершеннолетним, пишет РИА "Новости".
Представитель пресс-службы управления Росгвардии по Иркутской области Светлана Карань рассказала, что инцидент произошел 3 июля. Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте, неподалеку от городского пляжа увидели припаркованный автомобиль с открытыми окнами. Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. "Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", — сообщила Карань.
Подросток рассказал, что познакомился с мужчиной в социальных сетях и в половую связь вступил добровольно.
Известно, что ранее задержанный судья работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом.
Между тем в Октябрьском райсуде заявили, что задержанный судья уволился с работы, пишет znak.com.
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