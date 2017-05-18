В Иркутске застрелили коллектора

Убитому 47 лет, он трудился старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций. На теле найдено два огнестрельных ранения — в голову и плечо.

За информацию о преступлении объявлено крупное вознаграждение, пишет Тайга.инфо.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).