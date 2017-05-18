В Иркутске застрелили коллектора

Иркутского коллектора застрелили в подъезде жилого дома. Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено утро 18 мая в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске, сообщает "Интерфакс".
Убитому 47 лет, он трудился старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций. На теле найдено два огнестрельных ранения — в голову и плечо.
За информацию о преступлении объявлено крупное вознаграждение, пишет Тайга.инфо.
Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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