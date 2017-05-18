В Иркутске застрелили коллектора

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Происшествия

Иркутского коллектора застрелили в подъезде жилого дома. Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено утро 18 мая в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске, сообщает "Интерфакс".

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет. Фото: 22.мвд.рф.

Убитому 47 лет, он трудился старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций. На теле найдено два огнестрельных ранения — в голову и плечо.

За информацию о преступлении объявлено крупное вознаграждение, пишет Тайга.инфо.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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