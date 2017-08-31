В Иркутской области пьяный работник кладбища выкопал могилу и умер в ней

Следователями установлено, что на кладбище потерпевший и двое его знакомых копали могилу, распивая спиртные напитки. После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли.

На следующий день, вернувшись на кладбище, знакомые обнаружили без признаков жизни тело потерпевшего, лежащего в могиле.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти — переохлаждение. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СКР по Иркутской области.