В Иркутской области пьяный работник кладбища выкопал могилу и умер в ней

25 августа в полицию поступило сообщение о том, что на территории кладбища села Тараса Иркутской области, в могиле, выкопанной для захоронения умершего мужчины, обнаружено тело 55-летнего местного жителя без видимых следов насильственной смерти.
Следователями установлено, что на кладбище потерпевший и двое его знакомых копали могилу, распивая спиртные напитки. После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли.
На следующий день, вернувшись на кладбище, знакомые обнаружили без признаков жизни тело потерпевшего, лежащего в могиле.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти — переохлаждение. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СКР по Иркутской области.
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