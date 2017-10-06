Камеры сняли "полтергейст" в ирландской школе

Необъяснимое явление в одной из школ в ирландском Корке попало на камеры наблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.
В начале ролика в дальней части коридора открывается, а затем закрывается дверь. После этого начинает раскачиваться школьный шкафчик. В ролике можно увидеть, как распахивается одна из его ячеек. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.
Ролик опубликовали на официальной странице школы в Facebook. "Есть ли у кого-нибудь номер охотников за привидениями", — говорится в комментарии к записи.
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