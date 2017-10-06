Камеры сняли "полтергейст" в ирландской школе

В начале ролика в дальней части коридора открывается, а затем закрывается дверь. После этого начинает раскачиваться школьный шкафчик. В ролике можно увидеть, как распахивается одна из его ячеек. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.

Ролик опубликовали на официальной странице школы в Facebook. "Есть ли у кого-нибудь номер охотников за привидениями", — говорится в комментарии к записи.