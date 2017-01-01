В Испании демонстранты требуют разорвать дипотношения с Украиной из-за войны в Донбассе

В Мадриде прошла акция протеста, на которой демонстранты выкрикивали лозунги: "Фашизм, вон из Донбасса!", "Нет НАТО, базы вон!", "Донбасс победит!".
Акцию возле здания министерства иностранных дел провели Испании провели местные антифашисты. Здесь несколько десятков человек выражали свой протест против действий украинских силовиков в Донбассе. Митингующие подвергли резкой критике действия испанского правительства, и потребовали разорвать дипломатические отношения с Украиной.
Организатор мероприятия, Анхелес Маэстро, отметил, что его проведение связано с резким обострением конфликта на Востоке Украины. Он заявил, что карательная операция украинских силовиков проводится в нарушение минских договоренностей, пишет "Федеральное агентство новостей".
Анхелес Маэстро,
официальный представитель "Форума против империалистической войны и НАТО":
Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины, нарушающим минские соглашения,а также перестать прямым или косвенным образом поддерживать украинские власти.
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