В Испании демонстранты требуют разорвать дипотношения с Украиной из-за войны в Донбассе

Акцию возле здания министерства иностранных дел провели Испании провели местные антифашисты. Здесь несколько десятков человек выражали свой протест против действий украинских силовиков в Донбассе. Митингующие подвергли резкой критике действия испанского правительства, и потребовали разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Организатор мероприятия, Анхелес Маэстро, отметил, что его проведение связано с резким обострением конфликта на Востоке Украины. Он заявил, что карательная операция украинских силовиков проводится в нарушение минских договоренностей, пишет "Федеральное агентство новостей".

Анхелес Маэстро,

официальный представитель "Форума против империалистической войны и НАТО":

Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины, нарушающим минские соглашения,а также перестать прямым или косвенным образом поддерживать украинские власти.