В Испанию поедет желудок: почему соборы и статуи проигрывают ресторанам и барам

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

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…вот в это самое время эволюционных свершений я беседовал со своим приятелем по имени Марк на тему путешествий. В том смысле, что зачем люди ездят за границу, что они хотят там получить.

Марк говорил так: "Какие, на фиг, кафедральные соборы, статуи и картинные галереи! Я этого добра насмотрелся на два века вперед. Я просто еду туда вкусно пожрать и выпить".

Мы разговаривали об Испании, куда Марк должен выехать в ближайшие выходные.

"Ты понимаешь, Хамон? (В какой-то момент приятель начал называть меня Хамон.) В Испанию нужно ездить за хамоном. Понял, Хамон? Хамон за хамоном. Come on!"

Он мечтательно закатил глаза. Было видно, что собеседник мысленно поглощает хамон серрано, а то и вовсе хамон иберико из черной свиньи, откормленной на чистой желудевой диете.

"Барселона? Гауди? Едрит Мадрид? Для начинающих! Если ты уже видел триста Гауди, то зачем тебе триста первый? Скучно. Лучше уж вкусить чего-то интересного, получить удовольствие телом. Мне смешны туристы, которые стоят в очереди в Саграду-Фамилию".

Я начал было рассказывать, что Марк может сколько угодно задирать нос, но понятие "гастрономический туризм" изобрел не он и вообще странно, что приятель так много внимания уделяет желудку, но потом вспомнил, что человек — венец мироздания и может иметь любые увлечения и привычки, если это не противоречит законодательству. Хочет человек ехать в Испанию, чтобы получать удовольствие от еды? Пожалуйста.

Марк еще долго рассказывал про паэлью с кроликом, курицей и уткой в белом вине, зелени и специях. Затем переключился на эспето (приготовленная на вертеле на углях рыба, чаще всего сардины). И заполировал все длинной историей про еще один тренд в путешествиях — нью-алкотуризм. Люди ищут крутые заведения, пьют интересные коктейли — и это главное, зачем они куда-то едут.

Про такое я недавно уже слышал. "АфишаDaily" организовала встречу с бартендерами, где обсуждались способы прокладывать алкогольные маршруты. Главный редактор портала признала: "Люди перестали стесняться говорить, что целенаправленно едут в Рим, Сингапур или Копенгаген, чтобы поесть" — и задалась вопросом: "А существует ли подобное в барной культуре?"

На что гости в один голос ответили, что, мол, бары понемногу становятся такими же достопримечательностями, как музеи. Спайк Марчант, амбассадор одной международной программы по повышению культуры пития, и вовсе сказал: "Медиа со своими “10 вещей, которые надо сделать в Париже” или там “36 часов в Лондоне”, куда входят и бары, здорово перекроили нашу систему представлений о том, что мы ищем на каникулах. Поеду ли я лично в какой-то город ради баров? Безусловно".

Марк прослушал эту информацию и сказал: "Ну вот! Видишь же! Умные люди говорят!"

Видя, что я не ухожу, он снова вернулся к теме еды и в красках расписал приготовление цыпленка в хересе, цыпленка в томатном соусе, цыпленка, тушенного с овощами в винном соусе, цыпленка под соусом чилиндрон.

А я не уходил, потому что в это время вспоминал, как преподаватель в университете пять лет копила деньги на поездку в Рим, чтобы потом, уже на основе увиденного своими глазами, расписывать студентам красоты маленькой площади Кватро Фонтане. Марку об этом я не стал говорить, потому что он бы наверняка вырулил на тему пиццы кватро формаджи.