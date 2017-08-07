В Италии установили монумент российскому офицеру, погибшему в Сирии

Все расходы — 200 тыс. евро — городская администрация взяла на себя, сообщает ТАСС. Памятник создал французский скульптор из цельного куска местного белого мрамора: Герой России опирается в полной боевой экипировке на каменную глыбу и смотрит в небо. Монумент установили в Парке чести и бесчестия — популярном туристическом месте.

"Мы решили отдать дань уважения российскому герою, который пожертвовал собственной жизнью в борьбе с вселенским злом, коим является ИГ, и увековечить его память", — сказал градоначальник.

Три миниатюрные копии памятника отправят в Россию. Одну из них получит президент Владимир Путин, а еще две — родственники погибшего офицера, сообщает Газета.ру.

Рядом с монументом Прохоренко расположена скульптура Фабрицио Кватрокки — итальянского телохранителя, который попал в плен к боевикам в 2004 году в Ираке и был казнен. А одним из примеров статуй, олицетворяющих бесчестие, является карикатура на печально известного капитана Франческо Скеттино, бесславно потопившего в 2012 году круизный лайнер Costa Concordia.

Справка

Старший лейтенант Александр Прохоренко, военнослужащий Сил специальных операций ВС РФ, участник военной операции России в Сирии, погиб 17 марта 2016 года в боях за Пальмиру. Находясь в тылу врага и поняв, что окружен боевиками ИГ, он вступил в бой с террористами, а потом настоял на нанесении удара ВКС РФ по своему местонахождению, чтобы не попасть в плен. Сознательно вызвав огонь на себя, Прохоренко помог уничтожить боевиков. На родине ему были оказаны все воинские почести и посмертно присвоено звание Героя России.