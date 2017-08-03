В Италии установят памятник российскому военному, погибшему в Сирии

Мэр города Марио Пулья рассказал, что торжественная церемония в присутствии российских дипломатов и сотрудников военного атташата состоится 6 августа.

"Мы решили отдать дань уважения российскому герою, который пожертвовал собственной жизнью в борьбе с вселенским злом, коим является для всех ИГ, и увековечить его память в мраморе", — сказал градоначальник. По его словам, на реализацию проекта стоимостью 200 тысяч евро ушел почти год.

Ростовую статую солдата, устремившего взгляд в небо, выполнил по заказу мэрии французский скульптор, работающий в местных мастерских. Цельный кусок белого мрамора, который добывается в окрестностях Вальи, предоставила городская администрация.

Статуя будет установлена в Парке чести и бесчестия. В части парка, посвященной чести, уже установлено несколько монументов, среди которых памятник погибшему в Ираке в 2004 году итальянцу Фабрицио Куаттрокки. Бесчестие же олицетворяет карикатурная статуя капитана Франческо Скеттино, по чьей вине в 2012 году затонул круизный лайнер Costa Concordia, пишет bfm.ru.

Александр Прохоренко погиб в 2016 году при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен Прохоренко на родине, в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

ИГ — террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ.