В Италии заявили, что Украина потеряет Евровидение как и Крым

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Сегодня, 09:59.
Жизнь

Украинцы обиделись на шутку ведущего итальянского телешоу NEMO телеканала RAI Энрико Лукки, заявившего, что Незалежная проиграет на песенном конкурсе Евровидения из-за того, что раньше проиграла Крым.

Евровидение-2017.
Евровидение-2017. Фото: eurovision.tv.

Видео с заявлением Лукки появилось в Facebook, что вызвало возмущение не только журналистов украинских СМИ, но и украинских пользователей соцсетей, пишет "Мир новостей".

Энрико Лукки,
телеведущий:

Франческо Габбани мощнее советских ракет, а Украина проиграет "Евровидение" после того, как проиграла Крым.

Телеведущий имел в виду певца Франческо Габбани, который представит на конкурсе Италию.

Италия и Украина напрямую прошли в финал "Евровидения". Он состоится в Киеве 13 мая. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая. Кроме, 35-летнего Габбани, которому пророчат победу на "Евровидении", фаворитом конкурса является и 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов, представляющий Болгарию.

Напомним, что Украина завоевала право на проведение "Евровидения", когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Заявленной на "Евровидение"-2017 от России Юлии Самойловой украинские правоохранительные органы запретили пересекать границу страны из-за выступлений в Крыму.

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