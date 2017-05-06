В Италии заявили, что Украина потеряет Евровидение как и Крым

Украинцы обиделись на шутку ведущего итальянского телешоу NEMO телеканала RAI Энрико Лукки, заявившего, что Незалежная проиграет на песенном конкурсе Евровидения из-за того, что раньше проиграла Крым.
Видео с заявлением Лукки появилось в Facebook, что вызвало возмущение не только журналистов украинских СМИ, но и украинских пользователей соцсетей, пишет "Мир новостей".
Энрико Лукки,
телеведущий:
Франческо Габбани мощнее советских ракет, а Украина проиграет "Евровидение" после того, как проиграла Крым.
Телеведущий имел в виду певца Франческо Габбани, который представит на конкурсе Италию.
Италия и Украина напрямую прошли в финал "Евровидения". Он состоится в Киеве 13 мая. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая. Кроме, 35-летнего Габбани, которому пророчат победу на "Евровидении", фаворитом конкурса является и 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов, представляющий Болгарию.
Напомним, что Украина завоевала право на проведение "Евровидения", когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Заявленной на "Евровидение"-2017 от России Юлии Самойловой украинские правоохранительные органы запретили пересекать границу страны из-за выступлений в Крыму.
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