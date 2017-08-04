В Ижевске пенсионерки устроили давку в очереди за бесплатной кашей

В Ижевске во время национального удмуртского праздника "Выль" началась давка в очереди за бесплатной кашей, сообщает портал Izhlife.ru. По данным организаторов, желающих попробовать блюдо оказалось более полутора тысяч человек.
Когда началась раздача каши, гости праздника (преимущественно пенсионеры) столпились в огромную очередь. Некоторые из тех, кто ожидал блюдо, начали расталкивать людей, стоящих впереди, пишет РИА Новости.
На видеозаписи видно, как пожилые люди кричат, отбирают друг у друга тарелки и толкаются, слышны визги. Кто-то из присутствующих попытался& образумить толпу: "Люди, вас снимают, какие вы дикие! Вы чо?" Собравшиеся никак не отреагировали.
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