В Израиле во время отдыха погиб депутат Госдумы

Информацию об этом Znak.com подтвердили его коллеги по фракции. По их словам, трагедия произошла еще в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти не ясны.

В тот день израильское издание IOL писало, что тело погибшего 67-летнего туриста из России было найдено на пляже.

Мужчина не дышал. Попытки медиков провести реанимацию закончились безуспешно.

Официальные комментарии в аппарате ЛДПР получить пока не удалось.

Василий Тарасюк избран в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. До действующего созыва он неоднократно избирался в парламент от региональных групп Югры и Ямала. В этих регионах он известен как представитель нефтекомпании "Лукойл", в которой долгое время работал.

Василий Тарасюк родился в 1948 году, в Госдуме он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам. По итогам прошлого года его доход составил более 77,7 млн рублей.