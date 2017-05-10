В Израиле во время отдыха погиб депутат Госдумы

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на отдыхе в Израиле.
Информацию об этом Znak.com подтвердили его коллеги по фракции. По их словам, трагедия произошла еще в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти не ясны.
В тот день израильское издание IOL писало, что тело погибшего 67-летнего туриста из России было найдено на пляже.
Мужчина не дышал. Попытки медиков провести реанимацию закончились безуспешно.
Официальные комментарии в аппарате ЛДПР получить пока не удалось.
Василий Тарасюк избран в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. До действующего созыва он неоднократно избирался в парламент от региональных групп Югры и Ямала. В этих регионах он известен как представитель нефтекомпании "Лукойл", в которой долгое время работал.
Василий Тарасюк родился в 1948 году, в Госдуме он занимал пост первого зампреда комитета по природным ресурсам. По итогам прошлого года его доход составил более 77,7 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.