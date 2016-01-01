В Каменском районе день сурка: назначение главы района снова отложено, город во тьме

24 октября в Каменском районе был в третий раз объявлен конкурс на замещение должности главы района. 27 декабря предполагалось подвести его итоги - ожидалось заседание конкурсной комиссии. Однако, как выяснилось, органы власти не завершили проверку документов от претендентов на этот пост.

В итоге и этот конкурс пришлось отложить, причем отложить на неопределенный срок. Очевидно лишь, что это произойдет после Нового года, когда из Барнаула придут документы.

На этот конкурс документы подали семь человек - несмотря ни на что, интерес в нем участвовать почему-то сохранялся.

Вот эта семерка. Депутат Каменского райсобрания Виктор Васильев, бывший начальник местного коммунального предприятия Евгений Корнилов, нынешний и.о. главы района Александр Брежнев, директор Каменского медколледжа и депутат горсовета Елена Волошина, бывший глава Камня-на-Оби Александр Кулик, представитель "Алтайкрайэнерго" Константин Кузнецов и, собственно, Федор Найден, самый популярный претендент.

А в первый раз конкурс был объявлен еще весной, его тоже продлили, а затем он вообще не состоялся — конкурсная комиссия "забраковала" всех претендентов по формальным причинам.

Во второй раз конкурс объявили уже летом - каменцы надеялись, что осенью безвластие закончится. Конкурсная комиссия забраковала только одного претендента. Но зато какого: Федора Найдена. И депутаты, которые его поддерживают (а их большинство), решили не выбирать никого из тех, кто был им предложен.

Сегодня в Камне-на-Оби, как в известном фильме "День сурка": люди просыпаются и видят один и тот же день - главы района нет, в райцентре по вечерам потемки. В самом деле, в Камне-на-Оби по-прежнему не могут наладить городское освещение.

А в селе Рыбное в декабре пять дней не было воды - сломался насос. Оказалось, он настолько древний, что найти к нему запчасти невозможно. По сообщению тамошнего жителя, людям пришлось топить снег — к счастью, вскоре властям удалось привезти из Барнаула насос на замену сломавшегося - правда, тоже старой конструкции.

Местный житель рассказал altapress.ru, что Камень-на-Оби "все время на грани чрезвычайной ситуации: с углем как-то перебиваются, но энергетики уже начали вводить ограничения на котельных. Город задолжал за электроэнергию огромную сумму".