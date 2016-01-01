В Каменском районе день сурка: назначение главы района снова отложено, город во тьме

В Каменском районе никак не может наступить день, когда каменцы скажут: "Наконец-то у нас есть глава района". На 27 декабря было назначено итоговое заседание конкурсной комиссии, которая должна отобрать кандидатуры на должность главы района, чтобы представить их депутатам на выбор. Но заседание не состоялось. Высшее должностное лицо в районе не могут избрать уже много месяцев.
24 октября в Каменском районе был в третий раз объявлен конкурс на замещение должности главы района. 27 декабря предполагалось подвести его итоги - ожидалось заседание конкурсной комиссии. Однако, как выяснилось, органы власти не завершили проверку документов от претендентов на этот пост.
В итоге и этот конкурс пришлось отложить, причем отложить на неопределенный срок. Очевидно лишь, что это произойдет после Нового года, когда из Барнаула придут документы.
На этот конкурс документы подали семь человек - несмотря ни на что, интерес в нем участвовать почему-то сохранялся.
Вот эта семерка. Депутат Каменского райсобрания Виктор Васильев, бывший начальник местного коммунального предприятия Евгений Корнилов, нынешний и.о. главы района Александр Брежнев, директор Каменского медколледжа и депутат горсовета Елена Волошина, бывший глава Камня-на-Оби Александр Кулик, представитель "Алтайкрайэнерго" Константин Кузнецов и, собственно, Федор Найден, самый популярный претендент.
А в первый раз конкурс был объявлен еще весной, его тоже продлили, а затем он вообще не состоялся — конкурсная комиссия "забраковала" всех претендентов по формальным причинам.
Во второй раз конкурс объявили уже летом - каменцы надеялись, что осенью безвластие закончится. Конкурсная комиссия забраковала только одного претендента. Но зато какого: Федора Найдена. И депутаты, которые его поддерживают (а их большинство), решили не выбирать никого из тех, кто был им предложен.
Сегодня в Камне-на-Оби, как в известном фильме "День сурка": люди просыпаются и видят один и тот же день - главы района нет, в райцентре по вечерам потемки. В самом деле, в Камне-на-Оби по-прежнему не могут наладить городское освещение.
А в селе Рыбное в декабре пять дней не было воды - сломался насос. Оказалось, он настолько древний, что найти к нему запчасти невозможно. По сообщению тамошнего жителя, людям пришлось топить снег — к счастью, вскоре властям удалось привезти из Барнаула насос на замену сломавшегося - правда, тоже старой конструкции.
Местный житель рассказал altapress.ru, что Камень-на-Оби "все время на грани чрезвычайной ситуации: с углем как-то перебиваются, но энергетики уже начали вводить ограничения на котельных. Город задолжал за электроэнергию огромную сумму".
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