В Камне-на-Оби полицейский сбежал с места ДТП, бросив пострадавшую подругу

В Камне-на-Оби осудили бывшего инспектора-кинолога МВД "Каменский", который попал в ДТП и скрылся с места аварии не оказав помощь пострадавшим пассажирам своего же автомобиля. Об этом пишут "Каменские известия".
Следствие установило, что осенью 2016 года подсудимый потерял управление над автомобилем, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
Пассажирка, которая находилась на заднем сиденье, после столкновения вылетела в переднюю часть автомобиля и сломала левую плечевую кисть. Водитель сбежал с места ДТП, не оказав помощь знакомой. Девушке пришлось самой на попутке добираться до больницы.
Мужчина частично признал свою вину, рассказав что был трезв, а от дороги его отвлекала еще одна пассажирка. Суд решил, что таким образом подсудимый пытается избежать наказания. Потерпевшая же и ряд свидетелей указывали на то, что водитель в момент ДТП был пьян. Но суд исключил этот факт, потому что не было медицинского освидетельствования.
Бывшего сотрудника полиции приговорили к году ограничения свободы с лишением водительских прав на 2 года.
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