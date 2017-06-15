В Камне-на-Оби пожарные спасли мужчину, который жарил рыбу

По данным издания, около 9 часов вечера 14 июня в пожарную часть поступи сигнал о том, что на улице Привокзальной из частного дома валят клубы дыма. Когда пожарные приехали на место, оказалось, что нетрезвый хозяин дома растопил печь чтобы пожарить рыбу. Из-за отсутствия тяги весь дым из печи повалил в дом. Загорания не произошло, но была угроза задымления и отравления угарным газом.

Угроза была ликвидирована.