В Камне-на-Оби пожарные спасли мужчину, который жарил рыбу

В Камне-на-Оби пожарные спасли от отравления угарным газом местного жителя, который жарил рыбу в своем доме. Об этом пишут "Каменские известия".
По данным издания, около 9 часов вечера 14 июня в пожарную часть поступи сигнал о том, что на улице Привокзальной из частного дома валят клубы дыма. Когда пожарные приехали на место, оказалось, что нетрезвый хозяин дома растопил печь чтобы пожарить рыбу. Из-за отсутствия тяги весь дым из печи повалил в дом. Загорания не произошло, но была угроза задымления и отравления угарным газом.
Угроза была ликвидирована.
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