В Камне-на-Оби восстановили пассажирские перевозки на теплоходе

Последние пять лет все пассажирские перевозки по реке у этого алтайского города проходили на моторных лодках. В большинстве случаев это не только некомфортно, но и опасно: у частников нет лицензий. Ранее здесь уже работал теплоход, но его рейсы отменили из-за нерентабельности.

Николай Макаров,

капитан теплохода, предприниматель:

Люди-пенсионеры, им трудно в лодку залазить, поэтому появилась такая идея – открыть перевозки. Ну и потом, есть утверждение, что пассажирские перевозки являются планово-убыточными. Вот я хочу опровергнуть эту версию.

Стоимость билета на теплоход – 40 рублей. На борт разрешено брать одновременно 12 пассажиров. Для каждого есть спасательные жилеты. По словам Макарова, теплоход мог начать курсировать по реке ещё 1 мая, но из-за бюрократических проволочек водный старт пришлось отложить до июня.

Напомним, ранее в отношение нелегальных перевозчиков на лодках в Камне-на-Оби возбуждали уголовные дела.