В Канаде зарегистрировали ребенка с неопределенным полом

В медицинской карте в графе "пол" написана латинская буква U. Это может означать "неопределенный" (undetermined) или "неустановленный" (unassigned).

Родитель ребенка Кери Доти входит в организацию, которая отстаивает в канадских судах право ребенка на "неопределенный пол" в документах при рождении. Вслед за властями Британской Колумбии аналогичное решение могут принять также в провинциях Онтарио и Альберта.