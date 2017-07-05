В Канаде зарегистрировали ребенка с неопределенным полом

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Сегодня, 07:50.
Жизнь

Власти Британской Колумбии в Канаде зарегистрировали младенца с неопределенным полом. Это было сделано по настоянию родителя Кери Доти, который не относит себя к какому-либо полу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Time.

Новорожденный. Ребенок.
Новорожденный. Ребенок. Фото: СС0.

В медицинской карте в графе "пол" написана латинская буква U. Это может означать "неопределенный" (undetermined) или "неустановленный" (unassigned).

Родитель ребенка Кери Доти входит в организацию, которая отстаивает в канадских судах право ребенка на "неопределенный пол" в документах при рождении. Вслед за властями Британской Колумбии аналогичное решение могут принять также в провинциях Онтарио и Альберта.

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