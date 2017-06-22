В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в ВОВ

Инициатором мероприятия выступил депутат Барнаульской городской Думы, председатель Правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин.

Сергей Завалихин,

депутат Барнаульской городской Думы:

"22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Этот день - священная память о наших дедах и прадедах, мальчишках и девчонках, женах и матерях, принявших бой в тылу и на фронте. Мы не имеем права забывать об их подвиге. Поэтому в преддверии Дня памяти, мы с боевыми товарищами из Союза ветеранов Афганистана организовали для барнаульцев экскурсию в военно-исторический отдел краеведческого музея. Также сегодня по всей стране проходит традиционная международная мемориальная акция "Свеча памяти", которую, начиная с 2009 года, инициирует пария "Единая Россия". После экскурсии мы обязательно присоединимся к акции на площади Победы в Барнауле. Подобные акции также прошли в городе Алейске и Красногорском районе".

Барнаульцы пришли в музей целыми семьями. Всего в акции приняли участие более 100 человек, в их числе участники Предварительного голосования "Единой России", молодежь, общественники. После экскурсии все переместились на площадь Победы к Мемориалу Славы и приняли участие в акции "Свеча памяти".

Из зажженных свечей у скульптуры "Прощание" участники мероприятия выложили слово ПОМНИМ и почтили память павших минутой молчания. В финале все желающие прошли к кольцу разорванного редута с именами погибших воинов Алтайского края и Героев Советского Союза и возложили цветы к фамилиям своих предков, высеченным на его стенах.

Марина Ермоленко,

Депутат Барнаульской городской Думы, сопредседатель Алтайского отделения ОНФ: