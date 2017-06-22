В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в ВОВ

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Вечером, 21 июня, накануне трагической даты - Дня начала войны - в военно-историческом отделе краеведческого музея прошла тематическая экскурсия, завершившаяся традиционной патриотической акцией "Свеча Памяти".

В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне.
В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне. Фото: Михаил Полубедов.

Инициатором мероприятия выступил депутат Барнаульской городской Думы, председатель Правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин.

В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне.
В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне

Сергей Завалихин,
депутат Барнаульской городской Думы:

"22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Этот день - священная память о наших дедах и прадедах, мальчишках и девчонках, женах и матерях, принявших бой в тылу и на фронте. Мы не имеем права забывать об их подвиге. Поэтому в преддверии Дня памяти, мы с боевыми товарищами из Союза ветеранов Афганистана организовали для барнаульцев экскурсию в военно-исторический отдел краеведческого музея. Также сегодня по всей стране проходит традиционная международная мемориальная акция "Свеча памяти", которую, начиная с 2009 года, инициирует пария "Единая Россия". После экскурсии мы обязательно присоединимся к акции на площади Победы в Барнауле. Подобные акции также прошли в городе Алейске и Красногорском районе".

В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне.
В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне

Барнаульцы пришли в музей целыми семьями. Всего в акции приняли участие более 100 человек, в их числе участники Предварительного голосования "Единой России", молодежь, общественники. После экскурсии все переместились на площадь Победы к Мемориалу Славы и приняли участие в акции "Свеча памяти".

В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне.
В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне

Из зажженных свечей у скульптуры "Прощание" участники мероприятия выложили слово ПОМНИМ и почтили память павших минутой молчания. В финале все желающие прошли к кольцу разорванного редута с именами погибших воинов Алтайского края и Героев Советского Союза и возложили цветы к фамилиям своих предков, высеченным на его стенах.

В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне.
В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне

Марина Ермоленко,
Депутат Барнаульской городской Думы, сопредседатель Алтайского отделения ОНФ:

"В день начала войны каждый россиянин чтит память предков, отдавших свои жизни во имя победы над фашизмом. В каждой семье есть свой герой. Есть он и у меня. Это мой дед, танкист Иван Аникеевич Ермоленко закончил войну капитаном, сражался под Прохоровкой".

В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне.
В канун Дня памяти и скорби барнаульцам рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне
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