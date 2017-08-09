В Карелии рабочие потревожили прах алтайских солдат

Работы по восстановлению кладбища начались в 2016 году, однако строители успели лишь частично демонтировать могильные плиты и снести некоторые памятники. Для завершения реконструкции требуется 6 миллионов рублей. Работы остановлены до появления средств.

Всего в братской могиле захоронено более 6 тысяч солдат. В беседе с "ИА Regnum" краевед Евгений Платунов сообщил, что алтайские солдаты были перезахороненных на карельском кладбище в 80-90-е годы. Среди них выходцы из Романовского, Змеиногорского и Локтевского районов.