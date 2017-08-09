В Карелии рабочие потревожили прах алтайских солдат

В ходе восстановительных работ на крупнейшем братском кладбище в Карелии строители потревожили прах советских солдат из Алтайского края, сообщает Regnum.
Работы по восстановлению кладбища начались в 2016 году, однако строители успели лишь частично демонтировать могильные плиты и снести некоторые памятники. Для завершения реконструкции требуется 6 миллионов рублей. Работы остановлены до появления средств.
Всего в братской могиле захоронено более 6 тысяч солдат. В беседе с "ИА Regnum" краевед Евгений Платунов сообщил, что алтайские солдаты были перезахороненных на карельском кладбище в 80-90-е годы. Среди них выходцы из Романовского, Змеиногорского и Локтевского районов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.