В Карелии сел на мель теплоход, на борту которого почти 140 пассажиров

На Беломорканале сел на мель пассажирский теплоход, в ближайшие часы за ним придет буксир, сообщает "Интерфакс".
Пассажирский теплоход, на борту которого 139 человек, сел на мель, однако угрозы затопления нет, людей решено не эвакуировать, а теплоход снять с мели буксиром, который уже вышел в его направлении. Однако спасательные работы может затруднить сильное течение.
Никто не пострадал, пишет bfm.ru.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Карелии уточняет, что инцидент произошел в Сегежском районе республики в акватории реки Нижний Выг.
На борту теплохода находится 201 человек, 139 из них пассажиры, 62 — члены экипажа, уточняет "Федеральное агентство новостей".
Выясняются обстоятельства происшествия.
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