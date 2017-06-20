В Карелии сел на мель теплоход, на борту которого почти 140 пассажиров

Пассажирский теплоход, на борту которого 139 человек, сел на мель, однако угрозы затопления нет, людей решено не эвакуировать, а теплоход снять с мели буксиром, который уже вышел в его направлении. Однако спасательные работы может затруднить сильное течение.

Никто не пострадал, пишет bfm.ru.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Карелии уточняет, что инцидент произошел в Сегежском районе республики в акватории реки Нижний Выг.

На борту теплохода находится 201 человек, 139 из них пассажиры, 62 — члены экипажа, уточняет "Федеральное агентство новостей".

Выясняются обстоятельства происшествия.