В картофеле, который завезли в Барнаул из Китая, нашли карантинное заболевание

На территории Барнаула в картофеле, который завезли из Китая, обнаружили карантинное заболевание — бурую гниль. О партии опасных овощей сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Партию заражённого картофеля весом две тонны обнаружили на фитосанитарном контроле. Продавцы надеялись реализовать овощи в Барнауле. Но клубни не прошли проверку — в них обнаружили бурую гниль.
Это заболевание развивается внутри картофеля. Из-за него растение увядает, листья желтеют, загнивает прикорневая часть. Гниль снижает урожайность до 50%.
Заражённую партию картофеля уничтожили 26 июня на полигоне ТБО в Барнауле.
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