В картофеле, который завезли в Барнаул из Китая, нашли карантинное заболевание

В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В картофеле нашли бурую гниль. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Партию заражённого картофеля весом две тонны обнаружили на фитосанитарном контроле. Продавцы надеялись реализовать овощи в Барнауле. Но клубни не прошли проверку — в них обнаружили бурую гниль.

Это заболевание развивается внутри картофеля. Из-за него растение увядает, листья желтеют, загнивает прикорневая часть. Гниль снижает урожайность до 50%.

Заражённую партию картофеля уничтожили 26 июня на полигоне ТБО в Барнауле.