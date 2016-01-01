В Казахстане бизнесмен получил три года колонии за критику Путина в Facebook

Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года и был председателем общественного объединения "Ихтияр", которое работало с мусульманами.

На своей странице в Facebook Досов неоднократно публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе Путина.

По информации издания, некий житель Семея завёл с Досовым дружбу в Facebook, затем вступил с ним в полемику, а в июле 2016 года пожаловался на действия Досова министру внутренних дел Казахстана. В итоге бизнесмена обвинили по ч.1 ст.174 ("Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести с использованием сетей телекоммуникаций") Уголовного кодекса Казахстана.

По словам адвоката, Досов признал, что часть размещённых на его странице записей действительно принадлежит ему, но к некоторым не имеет никакого отношения. Возможно, его страницу кто-то взломал.

Санат Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние. Его адвокат не согласен с приговором и намерен его обжаловать, пишет агентство "Фергана".