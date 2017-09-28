В Казахстане изобрели многоразовую туалетную бумагу

Группа казахстанских инженеров и ученых изобрела многоразовую туалетную бумагу, сообщает NUR.KZ.
Благодаря новому материалу туалетную бумагу можно будет использовать бесконечно — для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку и через пару минут она станет как новая.
При этом из чего изготовлена бумага, не сообщается. Говорится только, что она "сделана с использованием композитных материалов с использованием нанотехнологий".
По мнению ученых, их изобретение произведет настоящую экологическую революцию.
Супербумага позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и сохранит от уничтожения огромное количество деревьев, используемых для изготовления туалетной бумаги.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.