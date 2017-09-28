В Казахстане изобрели многоразовую туалетную бумагу

Благодаря новому материалу туалетную бумагу можно будет использовать бесконечно — для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку и через пару минут она станет как новая.

При этом из чего изготовлена бумага, не сообщается. Говорится только, что она "сделана с использованием композитных материалов с использованием нанотехнологий".

По мнению ученых, их изобретение произведет настоящую экологическую революцию.

Супербумага позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и сохранит от уничтожения огромное количество деревьев, используемых для изготовления туалетной бумаги.