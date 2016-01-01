В Казахстане найден мертвым сотрудник российского генконсульства

По предварительной версии, мужчина скончался 26 декабря в результате инфаркта. Скрыльникова обнаружил водитель в арендованной квартире. На теле Скрыльникова нет следов насильственной смерти. В полиции отмечают, что рассматриваются также другие версии инцидента.

В ближайшее время тело скончавшегося доставят в Россию. В посольстве также уточнили, что Скрыльников не был дипломатом.