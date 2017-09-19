В Казахстане погибли пять человек из-за столкновения Range Rover с верблюдом

В Алма-Атинской области Казахстана внедорожник Range Rover столкнулся с верблюдом. В результате погибли пять человек, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на строящемся участке автодороги "Западная Европа — Западный Китай". Автомобиль, которым управляла 43-летняя женщина, врезался в верблюда и перевернулся. Водитель и трое ее пассажиров скончались на месте, еще один человек умер в больнице.
Животное погибло. Его владелец пока не установлен.
Движение транспорта на данном отрезке было запрещено, пишет Lenta.ru.
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