В Казахстане погибли пять человек из-за столкновения Range Rover с верблюдом

Инцидент произошел на строящемся участке автодороги "Западная Европа — Западный Китай". Автомобиль, которым управляла 43-летняя женщина, врезался в верблюда и перевернулся. Водитель и трое ее пассажиров скончались на месте, еще один человек умер в больнице.

Животное погибло. Его владелец пока не установлен.

Движение транспорта на данном отрезке было запрещено, пишет Lenta.ru.