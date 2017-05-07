В Казахстане прошел самый масштабный военный парад в истории страны

Маршем по площади Независимости прошли более пяти тысяч военнослужащих. Также зрителям показали 400 единиц военной техники.

Перед гостями и участниками парада выступил президент Нурсултан Назарбаев, который заявил, что у его страны нет врагов ни в одной точке земного шара. "Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила", — отметил глава государства.

Президент Казахстана поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества, который отмечают в стране 7 мая, и приближающимся Днем Победы.