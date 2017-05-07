В Казахстане прошел самый масштабный военный парад в истории страны

7 мая в Астане прошел самый масштабный военный парад в истории Казахстана. Смотр был приурочен к 25-летию создания вооруженных сил республики, пишет Nur.kz.
Маршем по площади Независимости прошли более пяти тысяч военнослужащих. Также зрителям показали 400 единиц военной техники.
Перед гостями и участниками парада выступил президент Нурсултан Назарбаев, который заявил, что у его страны нет врагов ни в одной точке земного шара. "Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила", — отметил глава государства.
Президент Казахстана поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества, который отмечают в стране 7 мая, и приближающимся Днем Победы.
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