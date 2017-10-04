В Казахстане разбился и сгорел самолет санавиации

Самолёт санавиации Ан-28 летел из Алматы в Шымкент для оказания медицинской помощи роженице в тяжёлом состоянии. По информации министерства здравоохранения, на помощь женщине вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессора, врача акушера-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгата Патсаева и профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибека Артыкбаева.

Ан-28 авиакомпании East Wing пропал с радаров в 18.47 через 12 минут после взлета в 28 км от Алматы. Самолёт упал в овраг в трёх километрах от села Междуреченское. Позже в КЧС сообщили, что самолёт сгорел. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника.

Командир воздушного судна — Геннадий Цой, гражданин Кыргызстана, второй пилот — Евгений Кутафин, гражданин Казахстана, авиатехник Бейшибек Акматбеков. У погибшего в авиакатастрофе второго пилота Евгения Кутафина остались жена и малолетний ребёнок. Семья проживает в Уральске.

"Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей", — говорится в распространённом сообщении.

Устанавливаются причины авиакатастрофы.

Факт

Воздушное судно Ан-28 производства Польши, регистрационный номер UP — A2807, год выпуска 1990-й (27 лет), максимальный взлётный вес 5690 кг.