В Казахстане военные попали под лавину, семь человек погибли

В ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана сошла лавина. Под нее попали более двух десяткой военнослужащих. Семеро погибли, еще 16 человек удалось спасти, пишет ТАСС.
В комитете по чрезвычайным ситуациям МВД агентству сообщили, что в поисково-спасательных работах задействовано более 130 человек. Внезапный сход лавины произошел во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части № 91678.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил создать правительственную комиссию для расследования гибели военнослужащих.
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