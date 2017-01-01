В Казахстане военные попали под лавину, семь человек погибли

В комитете по чрезвычайным ситуациям МВД агентству сообщили, что в поисково-спасательных работах задействовано более 130 человек. Внезапный сход лавины произошел во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части № 91678.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил создать правительственную комиссию для расследования гибели военнослужащих.