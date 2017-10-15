В кибератаках с вирусом WannaCry обвинили Северную Корею

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что КНДР ответственна за кибератаки с использованием вируса WannaCry, затронувшие более 200 тысяч пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал ITV.
По данным телеканала, Смит "с большой уверенностью" полагает, что за атаками стоит Пхеньян. "На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США", — цитирует телеканал Смита.
Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за масштабной кибератакой WannaCry, которая с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу АНБ США.
Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.
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