В кибератаках с вирусом WannaCry обвинили Северную Корею

Сегодня, 10:27.
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Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что КНДР ответственна за кибератаки с использованием вируса WannaCry, затронувшие более 200 тысяч пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал ITV.

Хакеры. Интернет.
Хакеры. Интернет. Фото: СС0.

По данным телеканала, Смит "с большой уверенностью" полагает, что за атаками стоит Пхеньян. "На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США", — цитирует телеканал Смита.

Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за масштабной кибератакой WannaCry, которая с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу АНБ США.

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.

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