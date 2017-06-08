В Киеве на территории американского посольства прогремел взрыв

Взрыв прогремел в 00.05 по местному времени 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины, пишет polit.ru.