В Киеве на территории американского посольства прогремел взрыв

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Сегодня, 14:09.
Происшествия

На территории посольства США в Шевченковском районе Киева раздался взрыв, сообщает РИА Новости.

Киев. Крещатик.
Киев. Крещатик. Фото: Светлана Щемелёва.

Взрыв прогремел в 00.05 по местному времени 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины, пишет polit.ru.

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