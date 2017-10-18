В Киеве протестующие разбили палатки около Рады

В Киеве митингующие разбили палатки на площади Конституции, недалеко от Верховной рады. В числе протестующих находится бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, сообщает РИА Новости.
Перед этим митингующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Также они отобрали у полицейских заборы из сетки и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.
При этом полиция не стала разгонять протестующих с палатками. Несмотря на то, что большая часть демонстрантов разошлась по домам.
Среди участников акции — политик Михаил Саакашвили, активисты "Батькивщины", партий "Свобода" и "Национальный корпус". Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство, пишет Лента.ру.
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