В Киеве протестующие разбили палатки около Рады

Перед этим митингующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Также они отобрали у полицейских заборы из сетки и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.

При этом полиция не стала разгонять протестующих с палатками. Несмотря на то, что большая часть демонстрантов разошлась по домам.

Среди участников акции — политик Михаил Саакашвили, активисты "Батькивщины", партий "Свобода" и "Национальный корпус". Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство, пишет Лента.ру.