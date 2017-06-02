В Барнауле посадили командира воинской части за многомиллионную взятку

Решением барнаульского гарнизонного суда на 10 лет колонии строго режима осудили майора Сергиевского, бывшего командира в/ч 69806-Н. Он получил этот срок за взятку в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
В 2013-2014 годах барнаульская фирма "Чистюля" должна была по контракту оказывать услуги по санитарному содержанию помещений и территории военных городков в/ч 21984: аэродром "Северный", аэродром "Панфилово" и стоянка авиатехники "Новомихайловка". Как доказали в суде сотрудники военного следственного отдела СКР по Барнаульскому гарнизону, подсудимый подписал акты сдачи-приемки работ без проверки полноты и качества выполнения контракта с фирмой "Чистюля", за что получил от сотрудника "Чистюли" взятку в размере 10,55 млн. рублей, сообщает Главное военное следственное управление.
Ранее по делу "Чистюли" в Славгороде был осужден другой бывший военнослужащий за помощь своим подельникам получать от Миобороны деньги за мнимую уборку территории военной части. Он получил два года и два месяца колонии общего режима.
Претензии, связанные с санитарным содержанием объектов Минобороны, предъявлялись барнаульской фирме "Чистюля". Но суть дела была другой: налоговая служба посчитала, что фирма недоплатила налоги. В декабре 2016 года суд признал руководителя фирмы виновной, но на основании акта об амнистии от исполнения наказания ее освободили.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.