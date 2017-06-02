В Барнауле посадили командира воинской части за многомиллионную взятку

В 2013-2014 годах барнаульская фирма "Чистюля" должна была по контракту оказывать услуги по санитарному содержанию помещений и территории военных городков в/ч 21984: аэродром "Северный", аэродром "Панфилово" и стоянка авиатехники "Новомихайловка". Как доказали в суде сотрудники военного следственного отдела СКР по Барнаульскому гарнизону, подсудимый подписал акты сдачи-приемки работ без проверки полноты и качества выполнения контракта с фирмой "Чистюля", за что получил от сотрудника "Чистюли" взятку в размере 10,55 млн. рублей, сообщает Главное военное следственное управление.

Ранее по делу "Чистюли" в Славгороде был осужден другой бывший военнослужащий за помощь своим подельникам получать от Миобороны деньги за мнимую уборку территории военной части. Он получил два года и два месяца колонии общего режима.

Претензии, связанные с санитарным содержанием объектов Минобороны, предъявлялись барнаульской фирме "Чистюля". Но суть дела была другой: налоговая служба посчитала, что фирма недоплатила налоги. В декабре 2016 года суд признал руководителя фирмы виновной, но на основании акта об амнистии от исполнения наказания ее освободили.